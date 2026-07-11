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МИД Ирана опроверг сообщения о запросе на переговоры с США

Тегеран на фоне эскалации напряженности с Вашингтоном не запрашивал переговоры с США.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не обращался к Соединенным Штатам с инициативой о возобновлении переговоров. Таким образом он опроверг ранее прозвучавшие заявления американской стороны о якобы поступившем запросе на продолжение мирного диалога.

По словам дипломата, иранские власти не направляли Вашингтону предложений о проведении переговоров. Вместе с тем Тегеран не стал отказываться от инициативы одного из региональных посредников, который предложил организовать визит в Иран для обсуждения сложившейся ситуации.

Багаи отметил, что решение рассмотреть подобное посредничество продиктовано ответственным подходом к развитию событий в регионе. При этом он подчеркнул, что речь не идет о прямом запросе Ирана на переговоры с американской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что оставил инструкции нанести мощный удар по Ирану в случае своего убийства.

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