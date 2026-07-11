В России с сентября меняются правила продажи туров

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября — с этого момента туроператоры должны будут информировать потенциальных туристов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.