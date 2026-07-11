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Испания вышла в полуфинал чемпионата мира всего в третий раз в истории

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче ¼ финала и пробилась в полуфинал ЧМ-2026.

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче ¼ финала и пробилась в полуфинал ЧМ-2026.

Для испанцев это лишь третий полуфинал чемпионата мира в истории.

В 1950 году, когда турнир проводился по другой системе. Испания оказалась на том турнире на четвёртом месте, попав в финальный групповой раунд, попадание в который уже означал полуфинал турнира.

В 2010 году Испания в полуфинале обыграла Германию (1:0), а в финале Нидерланды (1:0) и впервые стала чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года.