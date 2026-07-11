США ввели новые санкции против физических и юридических лиц в Иране

Под ограничения также попали ключевые иранские обменные дома, зарегистрированные в Иране, Гонконге, ОАЭ, а также в Сент-Китсе и Невисе. Американская сторона утверждает, что эти компании ежегодно перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных иранских банков через цепочки подставных фирм. Меры предусматривают заморозку активов лиц и компаний в США, запрет на деловые операции с ними и закрытие въезда в страну.