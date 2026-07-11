Журналист Лукас Лейрос в материале Strategic Culture назвал недавние удары ВС России по Киеву сигналом для Украины и её союзников.
Отмечается, что атаки ВС России опровергают попытки представить Украину как страну, которая может изменить ход конфликта.
«В конечном счёте Россия по-прежнему удерживает инициативу в военном аспекте конфликта», — подчеркнул Лейрос.
В ночь на 8 июля армия России нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Как сообщили в Министерстве обороны, ВС России атаковали предприятие «Самсунг-Украина», где производились комплектующие для «Фламинго».