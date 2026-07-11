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США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым

Журналист Равид заявил, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым.

Источник: Аргументы и факты

США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид на своей официальной странице в соцсети X*.

По его словам, администрация США настаивает на том, чтобы Иран в субботу сделал официальное заявление, подтверждающее статус Ормузского пролива как свободного для судоходства, а также обязался прекратить обстрелы судов.

В противном случае, как сообщает Reuters, американские официальные лица предупреждают о возможных последствиях.

Накануне МИД Ирана опроверг сообщения о запросе на переговоры с США.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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