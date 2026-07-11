CBS: Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном

Как отмечает CBS, иранские официальные лица в частном порядке заявили советникам господина Трампа, что совершили ошибку, обстреляв коммерческие суда в Ормузском проливе. По их словам, нападения были инициированы «группировкой радикалов», пытающихся сорвать переговоры. По информации Axios, США потребовали от Ирана признать Ормузский пролив полностью открытым для судоходства.