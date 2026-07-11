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Николай Патрушев прокомментировал прозвище «ястреб номер один» в Кремле

Помощник главы российского государства Николай Патрушев в беседе с информационной службой «Вести» заявил, что не знает, почему на Западе за ним закрепилось прозвище «кремлёвский ястреб».

Помощник главы российского государства Николай Патрушев в беседе с информационной службой «Вести» заявил, что не знает, почему на Западе за ним закрепилось прозвище «кремлёвский ястреб».

«Я не знаю, почему я “кремлёвский ястреб номер один”, я готов с ними к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России», — сказал он.

Ранее Патрушев заявил, что многие вещи в его жизни происходили случайно, в том числе и предложение пойти на службу в КГБ.

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