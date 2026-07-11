В Польше пройдут мероприятия в память о жертвах Волынской резни

В годы Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА (Украинская повстанческой армия, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков, а в 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.