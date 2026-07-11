В Польше пройдут мероприятия в память о жертвах Волынской резни

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мероприятия в память о жертвах Волынской резни, устроенной бандеровцами в 1943—1944 годах на территории западной Украины, состоятся в Польше.
В 2025 году этот день получил статус государственного памятного дня. В 2026 году поминовение жертв Волынской резни в Польше пройдет на фоне эскалации напряженности между Варшавой и Киевом. Ее вызвали некоторые шаги украинского руководства по прославлению бандеровцев, в том числе решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Основные мероприятия в 2026 году пройдут в селе Радруж в Подкарпатском воеводстве на границе с Украиной, в ходе них запланировано выступление президента республики Кароля Навроцкого. Польский лидер может огласить ответ на решение Киева создать национальный «пантеон героев». Кроме того, мероприятия с участием польского Института национальной памяти пройдут в городе Хелм, где возводят музей памяти жертв Волынской резни.
В последние дни в городах Польши, в том числе в Варшаве, прошли марши памяти жертв Волынской резни.
В годы Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА (Украинская повстанческой армия, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков, а в 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.