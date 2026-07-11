НАТО изобретает внешние угрозы, чтобы оправдать своё существование. На это указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он отметил, что в реальности не существует системной угрозы ни Соединённым Штатам, ни Североатлантическому альянсу в целом.
«И вот в условиях отсутствия внешних угроз НАТО начинает их изобретать, чтобы оправдать свое существование. А первой в этом ряду все настойчивее называется “российская угроза”», — сказал вице-спикер в интервью изданию aif.ru.
Напомним, лидеры НАТО по итогам недавнего саммита в Анкаре назвали Россию долгосрочной угрозой.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал агрессивным действием НАТО провозглашение России угрозой. Он подчеркнул, что это обязывает РФ быть сильной и продолжать свою политику.
На этом фоне западная пресса пишет, что страны НАТО восточного фланга не просто вступили на путь милитаризации, они готовятся нанести удар по России. Причем без каких-либо угроз со стороны Москвы.