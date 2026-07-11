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В Совфеде объяснили, зачем НАТО начинает изобретать несуществующие угрозы

Косачев: НАТО изобретает угрозы для оправдания своего существования.

Источник: Комсомольская правда

НАТО изобретает внешние угрозы, чтобы оправдать своё существование. На это указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он отметил, что в реальности не существует системной угрозы ни Соединённым Штатам, ни Североатлантическому альянсу в целом.

«И вот в условиях отсутствия внешних угроз НАТО начинает их изобретать, чтобы оправдать свое существование. А первой в этом ряду все настойчивее называется “российская угроза”», — сказал вице-спикер в интервью изданию aif.ru.

Напомним, лидеры НАТО по итогам недавнего саммита в Анкаре назвали Россию долгосрочной угрозой.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал агрессивным действием НАТО провозглашение России угрозой. Он подчеркнул, что это обязывает РФ быть сильной и продолжать свою политику.

На этом фоне западная пресса пишет, что страны НАТО восточного фланга не просто вступили на путь милитаризации, они готовятся нанести удар по России. Причем без каких-либо угроз со стороны Москвы.

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