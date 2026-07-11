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Патрушев: войну против России ведут неонацисты

Войну против России ведут представители западных государств, воспитанные на нацистских идеях.

Войну против России ведут представители западных государств, воспитанные на нацистских идеях.

Об этом информационной службе «Вести» сказал помощник главы российского государства Николай Патрушев.

«Они, видимо, были воспитаны на идеях неонацизма, нацизма, фашизма и против нас. Их задача — нас ликвидировать», — заявил он.

Ранее Патрушев призвал считать угрозой для России создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины.

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