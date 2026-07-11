Сборная Испании не проигрывает команде Бельгии на протяжении 40 лет

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче ¼ финала ЧМ-2026.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В последний раз Испания проигрывала Бельгии в четвертьфинале ЧМ-1986, когда бельгийцы переиграли оппонента в серии пенальти (1:1, 4:5 пен).
После этого команды провели девять матчей, в семи из которых победу одержала сборная Испании, один завершился ничьей.
В последний раз сборные проводили товарищеский матч в сентябре 2016 года, тогда Испания выиграла со счётом 2:0.
Ранее сборная Испании установила свой новый рекорд, продлив беспроигрышную серию до 36 матчей.