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Сборная Испании не проигрывает команде Бельгии на протяжении 40 лет

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче ¼ финала ЧМ-2026.

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче ¼ финала ЧМ-2026.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В последний раз Испания проигрывала Бельгии в четвертьфинале ЧМ-1986, когда бельгийцы переиграли оппонента в серии пенальти (1:1, 4:5 пен).

После этого команды провели девять матчей, в семи из которых победу одержала сборная Испании, один завершился ничьей.

В последний раз сборные проводили товарищеский матч в сентябре 2016 года, тогда Испания выиграла со счётом 2:0.

Ранее сборная Испании установила свой новый рекорд, продлив беспроигрышную серию до 36 матчей.