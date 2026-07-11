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Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 4118

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 4118, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Источник: RT на русском

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 4118, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

«Погибли 4118 человек, пострадали 16 740», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 3889.

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