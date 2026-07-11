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Внук де Голля резко высказался в адрес тех, кто хочет отменить русскую культуру

Пьер де Голль назвал идиотами пытающихся отменить русскую культуру.

Источник: Комсомольская правда

Глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль резко высказался в адрес тех, кто пытается отменить русскую культуру.

«Я считаю это абсолютно абсурдным и совершенно глупым. И те, кто хочет отменить русскую культуру, — это идиоты, это люди совершенно необразованные, не читавшие ни одной книги», — сказал де Голль в интервью ТАСС.

Пьер де Голль указал, что культура является идентичностью человечества и подчеркнул, что, как нельзя отменить русскую культуру, так нельзя отменить и культуры других народов. Он подчеркнул, что попытки отмены культуры могут привести к серьёзному социальному расколу.

«Это результат извращенного желания свести человека к эгоизму, индивидуализму, потребительству и поиску удовольствия», — сказал де Голль.

Также он назвал Россию маяком и одним из мировых ориентиров.

Пьер де Голль — внук генерала Шарля де Голля, который занимал пост президента Франции в 1959—1969 годах.

Ранее внук де Голля назвал политику России примером для многих стран.

Также Пьер де Голль заявил, что хочет переехать в РФ и получить российский паспорт.

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