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Мерино — о победном голе в матче с Бельгией: я в восторге

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался о победе над сборной Бельгии.

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался о победе над сборной Бельгии.

«Я в восторге. Я сомневался, что это произойдёт снова. Мы в двух матчах от победы в чемпионате мира. Надеюсь, мы сможем осуществить мечту. Все смотрят матчи сборной Испании. [Поэтому] дарить людям эту радость является поводом для гордости. На этой стадии полуфинала, мы не могли ожидать никого другого, кроме элитной сборной, какой является Франция», — цитирует Мерино пресс-служба ФИФА.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 88-й минуте полузащитник испанцев Микель Мерино забил второй мяч.

Таким образом, Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026.

Ранее голы Мбаппе и Дембеле принесли Франции победу над Марокко в ¼ финала ЧМ-2026.

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