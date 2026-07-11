Мерино — о победном голе в матче с Бельгией: я в восторге

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался о победе над сборной Бельгии.
«Я в восторге. Я сомневался, что это произойдёт снова. Мы в двух матчах от победы в чемпионате мира. Надеюсь, мы сможем осуществить мечту. Все смотрят матчи сборной Испании. [Поэтому] дарить людям эту радость является поводом для гордости. На этой стадии полуфинала, мы не могли ожидать никого другого, кроме элитной сборной, какой является Франция», — цитирует Мерино пресс-служба ФИФА.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
На 88-й минуте полузащитник испанцев Микель Мерино забил второй мяч.
Таким образом, Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026.
Ранее голы Мбаппе и Дембеле принесли Франции победу над Марокко в ¼ финала ЧМ-2026.