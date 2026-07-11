Мерино — о победном голе в матче с Бельгией: я в восторге

«Я в восторге. Я сомневался, что это произойдёт снова. Мы в двух матчах от победы в чемпионате мира. Надеюсь, мы сможем осуществить мечту. Все смотрят матчи сборной Испании. [Поэтому] дарить людям эту радость является поводом для гордости. На этой стадии полуфинала, мы не могли ожидать никого другого, кроме элитной сборной, какой является Франция», — цитирует Мерино пресс-служба ФИФА.