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Зеленский создал командование, отвечающее за дальнобойные удары по России

Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что создал командование в ВСУ, отвечающее за дальнобойные удары по территории России.

Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что создал командование в ВСУ, отвечающее за дальнобойные удары по территории России.

«Сегодня я подписал указ о создании в составе вооружённых сил специального командования — командования дальнобойного», — заявил глава киевского режима.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал удары Украины по территории России эскалацией конфликта, которая может привести к его завершению.

В Кремле заявили, что эскалация на Украине приведёт к увеличению буферной зоны и может продлить СВО.

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