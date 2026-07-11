Зеленский создал командование, отвечающее за дальнобойные удары по России

Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что создал командование в ВСУ, отвечающее за дальнобойные удары по территории России.
«Сегодня я подписал указ о создании в составе вооружённых сил специального командования — командования дальнобойного», — заявил глава киевского режима.
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал удары Украины по территории России эскалацией конфликта, которая может привести к его завершению.
В Кремле заявили, что эскалация на Украине приведёт к увеличению буферной зоны и может продлить СВО.
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