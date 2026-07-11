В Дагестане около 130 коров и овец погибли из-за затопления фермы

МАХАЧКАЛА, 11 июл — РИА Новости. Около 130 коров и овец погибли в результате затопления фермы после ливней в селе Кикуни в Гергебильском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации района.
«В селе Кикуни затопило ферму. Весь находившийся там скот принадлежал одному человеку — он потерял около 30 коров и более 100 овец. Они остались в воде», — рассказала собственница агентства.
По ее словам, в живых на ферме осталось около 15 голов скота, их подняли в горы в безопасное место.
В Гергебильском районе после обильных осадков поднялся уровень воды в реке, что привело к подтоплениям. Власти муниципалитета ввели режим ЧС. В пятницу в администрации района сообщили РИА Новости об эвакуации жителей 50 домов в трех селах.