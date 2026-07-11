Reuters: ракеты Patriot, вероятно, будут производить в ФРГ

Ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, скорее всего, будут производить на территории ФРГ или другого европейского государства.
Об этом пишет Reuters.
«Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания боевых действий производство может быть перенесено на Украину», — говорится в публикации.
Ранее Еврокомиссия заявила, что уже работает по направлениям, связанным с развитием производства ракет-перехватчиков и других стратегически важных средств противовоздушной обороны.
На встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон выдаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.
Итальянское издание L'Antidiplomatico.
написало, что заявление Трампа о лицензии создаёт новые проблемы для Вашингтона.