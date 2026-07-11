Без военно-морского флота не будет и России, заявил Патрушев

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о критической необходимости развития собственного военно-морского и торгового флотов для обеспечения безопасности и устойчивости российской экономики, отметив, что без военно-морского флота не будет и России.
«Если у нас не будет военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России. Совершенно четко. Нас экономически задушат, поэтому нам нужен и сильный торговый флот», — сказал Патрушев в интервью ИС «Вести».
В контексте обсуждения экономической блокады Патрушев заявил, что западные государства пытаются отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как «теневого» являются инструментами экономического давления.
«Санкции вводят, “теневой флот” обозначают, ну все что угодно, только чтобы наша торговля не осуществлялась, ведь основная в мире торговля идет не по суше, идет все по воде, по морям, по океанам, поэтому мы обязаны иметь свой флот», — подчеркнул он.
Патрушев отметил, что состояние отечественных судостроительных предприятий требует серьезной доработки. «Сказать, что все наши предприятия находятся в хорошем состоянии, я не могу. Их надо приводить в хорошее состояние», — рассказал он.
По мнению Патрушева, Россия обладает всеми необходимыми компетенциями для самостоятельного развития отрасли.
«Мы все умеем, мы можем и построить, и спроектировать, и так далее — только нужно верить в свои силы, верить и делать», — заявил он.
В подтверждение помощник президента России напомнил о вкладе российских специалистов в становление китайского судостроения. «Китайцы учились у нас в кораблестроительном институте, мы их научили», — добавил он.
Особое значение Патрушев придает развитию мощностей для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который «России нужно перевозить, так как мы это производим».
Говоря о долгосрочной перспективе (20−30 лет), Патрушев подчеркнул, что ставка на самостоятельность в конечном счете станет основой для равноправного международного сотрудничества.