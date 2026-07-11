Без военно-морского флота не будет и России, заявил Патрушев

«Санкции вводят, “теневой флот” обозначают, ну все что угодно, только чтобы наша торговля не осуществлялась, ведь основная в мире торговля идет не по суше, идет все по воде, по морям, по океанам, поэтому мы обязаны иметь свой флот», — подчеркнул он.