Куртуа хочет приостановить карьеру в сборной Бельгии

«Я хотел бы спокойно провести один год, не играть в Лиге наций и остаться в Мадриде, чтобы восстановиться. Игр слишком много. Есть Сенне, Майк или Мартен — они могут играть, а тренер сделает свой выбор. Дать шанс молодым игрокам, а затем вернуться. Посмотрим, согласятся ли на это в сборной. Если нет — значит, на этом всё», — приводит слова Куртуа RTBF.