Куртуа хочет приостановить карьеру в сборной Бельгии

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение в матче с Испанией в ¼ финала ЧМ-2026.
«Я хотел бы спокойно провести один год, не играть в Лиге наций и остаться в Мадриде, чтобы восстановиться. Игр слишком много. Есть Сенне, Майк или Мартен — они могут играть, а тренер сделает свой выбор. Дать шанс молодым игрокам, а затем вернуться. Посмотрим, согласятся ли на это в сборной. Если нет — значит, на этом всё», — приводит слова Куртуа RTBF.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Куртуа не смог продолжить матч с командой Испании из-за повреждения и был заменён на 71-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Сенне Ламменс.
Ранее полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался о победе над сборной Бельгии.