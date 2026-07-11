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Куртуа хочет приостановить карьеру в сборной Бельгии

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение в матче с Испанией в ¼ финала ЧМ-2026.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение в матче с Испанией в ¼ финала ЧМ-2026.

«Я хотел бы спокойно провести один год, не играть в Лиге наций и остаться в Мадриде, чтобы восстановиться. Игр слишком много. Есть Сенне, Майк или Мартен — они могут играть, а тренер сделает свой выбор. Дать шанс молодым игрокам, а затем вернуться. Посмотрим, согласятся ли на это в сборной. Если нет — значит, на этом всё», — приводит слова Куртуа RTBF.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Куртуа не смог продолжить матч с командой Испании из-за повреждения и был заменён на 71-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Сенне Ламменс.

Ранее полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался о победе над сборной Бельгии.