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«На грани краха»: в США заявили о расколе на саммите НАТО из-за России

Полковник Макгрегор: страны Восточной Европы станут препятствием для войны с РФ.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Единство стран НАТО в вопросе конфликта с Россией оказалось под угрозой, поскольку государства Восточной Европы все чаще выступают против дальнейшей эскалации, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.

«Все тезисы о предоставлении большего количества денег, оборудования и прочей чепухи украинскому режиму, который, надо признать, уже находится на грани краха, — это часть попыток втянуть США в происходящее. Но были и другие голоса. И именно к ним нам следует присмотреться очень внимательно. Я говорю конкретно о венграх, словаках и даже поляках. Они абсолютно не заинтересованы в этой войне против России», — прокомментировал военный итоги прошедшего на неделе саммита Североатлантического альянса.

По его словам, именно страны Восточной Европы в перспективе могут стать главным препятствием для дальнейшей конфронтации НАТО с Россией.

«Просто посмотрите на поляков в последнее время! Они устали от украинцев по нескольким причинам. Ведь они чествовали тех людей, которые хотели убить поляков и уничтожили более ста тысяч из них. Безумие. Это не имеет никакого смысла. Поэтому я думаю, что их влияние будет только расти, ведь Словакия, Польша и Венгрия находятся ближе к России. Они граничат с Украиной, и у них есть свой интерес в том, что там происходит. В какой-то момент они заявят о себе», — добавил Макгрегор.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.

В конце мая глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе его соотечественников.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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