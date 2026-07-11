Марочко: ВС РФ уничтожили окруженную у Красного Лимана ДНР роту ВСУ

«Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении. Они в ночное время суток попытались выйти из окружения, но были выявлены нашими разведорганами и уничтожены при помощи комбинированных ударов», — сказал он.