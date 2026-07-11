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Марочко: ВС РФ уничтожили окруженную у Красного Лимана ДНР роту ВСУ

Российские силы ликвидировали солдат противника при попытке бежать ночью, рассказал военный эксперт.

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Рота солдат Вооруженных сил Украины, окруженная у Красного Лимана в ДНР, ночью пыталась бежать, российские силы ее уничтожили. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что порядка 150 солдат ВСУ оказались заблокированными у Красного Лимана после неудачной попытки контратаковать на участке Дробышево — Красный Лиман.

«Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении. Они в ночное время суток попытались выйти из окружения, но были выявлены нашими разведорганами и уничтожены при помощи комбинированных ударов», — сказал он.