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CBS: США хотели бы сами извлечь иранскую ядерную пыль

США отдают предпочтение самостоятельному извлечению иранского обогащенного урана, который президент Дональд Трамп обозначает термином «ядерная пыль». Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.

Источник: Reuters

В случае отказа Ирана от соблюдения требуемых норм поведения рассматриваются альтернативные сценарии, включая возможность оставить данный материал «погребенным под землей».

Как ранее пояснил Дональд Трамп, под «ядерной пылью» он подразумевает обогащенный уран.

«Что касается того, что президент называет “ядерной пылью” — остатков ядерной программы Ирана, — чиновники заявили, что США предпочли бы извлечь их из-под земли, однако если Иран откажется вести себя как “нормальная страна”, существуют и другие варианты, включая возможность оставить их погребенными под землей», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявлял о намерении США забрать обогащенный уран из Ирана после стабилизации обстановки и наступления подходящего момента. Российская сторона предлагала свои услуги по вывозу данного материала для хранения на территории РФ. Однако, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.

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