CBS: США хотели бы сами извлечь иранскую ядерную пыль

«Что касается того, что президент называет “ядерной пылью” — остатков ядерной программы Ирана, — чиновники заявили, что США предпочли бы извлечь их из-под земли, однако если Иран откажется вести себя как “нормальная страна”, существуют и другие варианты, включая возможность оставить их погребенными под землей», — говорится в публикации.