CBS: Трамп поручил Вэнсу и Рубио продолжить переговоры с Ираном

Как сообщило ранее агентство IRNA, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправится 11 июля в Оман, чтобы обсудить с властями султаната ситуацию в Ормузском проливе. По его информации, основное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации в Ближневосточном регионе, в частности в Ормузском проливе, и вопросу двусторонних отношений. Агентство не уточнило, с кем именно у Арагчи запланированы встречи в ходе поездки в Маскат.