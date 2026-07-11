Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Трамп поручил Вэнсу и Рубио продолжить переговоры с Ираном

Телеканал сообщил, что обсуждения пройдут 11 июля в Омане.

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп поручил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и другим представителям продолжить переговоры с Ираном. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американское должностное лицо.

«Президент Трамп поручил своей команде под руководством Вэнса, своего зятя Джареда Кушнера, спецпосланника Стива Уиткоффа и Рубио продолжить переговоры», — отмечается в публикации. В ней также говорится, что «переговоры пройдут в Омане в субботу». Однако телеканал не уточняет, будут ли в них непосредственно участвовать представители США.

Как сообщило ранее агентство IRNA, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправится 11 июля в Оман, чтобы обсудить с властями султаната ситуацию в Ормузском проливе. По его информации, основное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации в Ближневосточном регионе, в частности в Ормузском проливе, и вопросу двусторонних отношений. Агентство не уточнило, с кем именно у Арагчи запланированы встречи в ходе поездки в Маскат.

Трамп ранее заявил, что США по просьбе Ирана согласились продолжить переговоры об урегулировании конфликта, но режим прекращения огня завершен.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше