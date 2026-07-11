Марочко: ВС России уничтожили роту ВСУ у Красного Лимана

Бойцы армии России уничтожили роту боевиков украинских войск, которые пытались сбежать из окружения у Красного Лимана.
Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Порядка 150 человек были в окружении. Они в ночное время суток попытались выйти из окружения, но были выявлены нашими разведорганами и уничтожены», — сообщил он.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска завершают разгром разрозненных сил украинских оккупантов в Красном Лимане.
В Минобороны России опубликовали видео, как военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» тараном уничтожают гексакоптеры ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.