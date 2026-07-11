Боец Ванга: «Ланцеты» держат под огневым контролем переправы за Красным Лиманом

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» держат под огневым контролем переправы противника в районе населенных пунктов за Красным Лиманом в ДНР и уничтожают там технику ВСУ. Об этом журналистам рассказал оператор 16-й отдельной бригады специального назначения группировки войск «Запад» с позывным Ванга.
«Количество бронетехники ВСУ сокращается в разы при применении “Ланцета”. Мы работаем за Красным Лиманом, дальше населенный пункт Маяки, населенный пункт Щурово, где враг восстанавливает переправы. Если видим технику, то поражаем ее. Также даем объективный контроль по уничтожению переправ», — сказал военнослужащий.
Он добавил, что также расчеты уничтожают ВСУ в самом Красном Лимане.