Боец Ванга: «Ланцеты» держат под огневым контролем переправы за Красным Лиманом

«Количество бронетехники ВСУ сокращается в разы при применении “Ланцета”. Мы работаем за Красным Лиманом, дальше населенный пункт Маяки, населенный пункт Щурово, где враг восстанавливает переправы. Если видим технику, то поражаем ее. Также даем объективный контроль по уничтожению переправ», — сказал военнослужащий.