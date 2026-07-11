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Минобрнауки назвало обязательные для всех вузов предметы

В рамках новой модели высшего образования в России дисциплины философия, история, основы российской государственности и русский язык станут обязательными для студентов всех направлений.

В рамках новой модели высшего образования в России дисциплины философия, история, основы российской государственности и русский язык станут обязательными для студентов всех направлений.

Об этом РИА Новости сказал замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

«В фундаментальное ядро войдут четыре дисциплины. Это “История”, “Философия”, “Основы российской государственности” и “Русский язык”, — перечислил он.

Ранее стало известно, что обязательная дисциплина «Русский язык как государственный» будет включена в расписание всех российских университетов с начала 2027/28 учебного года.