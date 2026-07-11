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В Госдуме рассказали об условиях семейной ипотеки

Аксененко: семейная ипотека в России продолжает действовать на прежних условиях.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки 6% для тех, кто соответствует требованиям программы, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Вокруг программы “Семейная ипотека” в последнее время было много обсуждений, поэтому людям важно понимать, что условия остаются стабильными, и можно спокойно планировать покупку жилья, программа продолжает действовать на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки 6% для тех, кто соответствует требованиям программы», — сказал Аксененко.

По словам парламентария, в качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала.

«Возможность приобрести жилье на вторичном рынке по-прежнему определяется действующими критериями — такая опция доступна только в отдельных населенных пунктах, где практически отсутствует новое строительство», — отметил он.

Депутат добавил, что порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами без каких-либо изменений на текущий момент.

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