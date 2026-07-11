В Госдуме рассказали об условиях семейной ипотеки

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки 6% для тех, кто соответствует требованиям программы, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«Вокруг программы “Семейная ипотека” в последнее время было много обсуждений, поэтому людям важно понимать, что условия остаются стабильными, и можно спокойно планировать покупку жилья, программа продолжает действовать на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки 6% для тех, кто соответствует требованиям программы», — сказал Аксененко.
По словам парламентария, в качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала.
«Возможность приобрести жилье на вторичном рынке по-прежнему определяется действующими критериями — такая опция доступна только в отдельных населенных пунктах, где практически отсутствует новое строительство», — отметил он.
Депутат добавил, что порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами без каких-либо изменений на текущий момент.