Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры с Ираном

ДОХА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры между США и Ираном, передает саудовское государственное агентство новостей SPA.
«Королевское высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр, провел сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом… Обсуждались текущие события в регионе, включая переговоры между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран», — отметило агентство.
По информации агентства, стороны заявили о важности обеспечения безопасности судоходства и морских путей, а также о необходимости поддержки любых усилий для достижения безопасности и стабильности в регионе.