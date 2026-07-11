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Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры с Ираном

Трамп обсудил с саудовским кронпринцем переговоры с Ираном и события в регионе.

ДОХА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры между США и Ираном, передает саудовское государственное агентство новостей SPA.

«Королевское высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр, провел сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом… Обсуждались текущие события в регионе, включая переговоры между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран», — отметило агентство.

По информации агентства, стороны заявили о важности обеспечения безопасности судоходства и морских путей, а также о необходимости поддержки любых усилий для достижения безопасности и стабильности в регионе.

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