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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4 тысячи человек

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле выросло до 4118 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его информации, число раненых не изменилось — пострадали 16 740 человек.

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле выросло до 4118 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его информации, число раненых не изменилось — пострадали 16 740 человек.

Без жилья осталось около 18 тыс. жителей Венесуэлы. Всего в стране развернуто 89 временных лагерей, указано в сообщении господина Родригеса.

Два землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня и стали самыми сильными за 100 лет. После этого зафиксировано уже 1171 афтершок. В ликвидации последствий участвует около 30 тыс. сотрудников экстренных служб и более 28 тыс. волонтеров.

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