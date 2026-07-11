МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Внуково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.