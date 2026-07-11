Мастера концовок: Испания вырвала победу у Бельгии благодаря голу Мерино на 88‑й минуте и вышла в полуфинал ЧМ

После перерыва испанцы продолжили штурм. Не успели футболисты вернуться на поле, как Ямаль убежал на рандеву с Куртуа, воспользовавшись забросом Кубарси из глубины, но не сумел протолкнуть мяч в створ и вдобавок угодил в офсайд. Тибо был на высоте и в двух других эпизодах. Сначала Ламин крутил мяч в дальний угол с линии штрафной, но вратарь вытянулся и выручил своих. Затем Микель Оярсабаль с острого угла пробил низом в ближний, но Куртуа успел среагировать.