Мастера концовок: Испания вырвала победу у Бельгии благодаря голу Мерино на 88‑й минуте и вышла в полуфинал ЧМ

Испания взяла верх над Бельгией и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. По истечении получаса Фабиан Руис открыл счёт после многоходовой атаки, начавшейся с паса Ламина Ямаля. Однако незадолго до перерыва Шарль Де Кетеларе ударом головой восстановил равновесие и прервал рекордную сухую серию Унаи Симона. В середине второго тайма «красные дьяволы» из‑за травмы потеряли Тибо Куртуа. А вышедший вместо него Сенне Ламменс допустил результативную ошибку в концовке: он отразил мяч перед собой и позволил Микелю Мерино добить его в ворота.
Испанию в противостоянии с Бельгией считали явным фаворитом. Почти никто не сомневался, что она возьмёт верх и сойдётся с Францией в полуфинале чемпионата мира по футболу.
«Красная фурия» предстала командой практически без слабых мест, одержав четыре победы подряд и выбив в плей-офф из борьбы Австрию и Португалию. Самое главное — Ламин Ямаль и компания не только радовали болельщиков результативной игрой, но и действовали надёжно в обороне. С учётом предыдущего мундиаля действующие чемпионы Европы не пропускали на протяжении шести встреч, а Унаи Симон установил новые рекорды турнира.
К тому же «красные дьяволы» по ходу противостояния с США потеряли Амаду Онана. Как выяснилось позднее опорный полузащитник порвал крестообразные связки. Не на руку бельгийцам оказалась и статистика личных встреч. В последний раз они праздновали победу над неуступчивыми соперниками аж в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Тогда испанцы восстановили равновесие в концовке основного времени, но уступили в серии пенальти. Зато в последующих восьми матчах семь раз оказывались сильнее.
Однако и у андердога имелись свои козыри. Главные надежды болельщики возлагали на Тибо Куртуа. Один из лучших вратарей планеты выступает за мадридский «Реал» и прекрасно знает не только всех одноклубников, но и почти всех футболистов сборной Испании. Пусть на текущем турнире Тибо не всегда выглядел безупречно и допускал ошибки — например, в первом раунде плей-офф против Сенегала, — в столь важном противостоянии он был способен сотворить чудо. Высокий уровень коллеги отмечал даже Симон.
«Он выглядит большим, из-за чего забить ему становится непросто. И хотя у столь высоких вратарей иногда могут наблюдаться проблемы с координацией или скоростью, Куртуа доказал, что отлично работает с мячом, быстро перемещается и уверенно действует в любой зоне штрафной», — цитирует Симона издание AS.
Второй фактор — форма Ромелу Лукаку. Форвард, даже выходя на замены на турнире в Северной Америке, отличился трижды. Интрига заключалась в том, сумеет ли он достаточно восстановиться, чтобы вернуться в стартовый состав. Но нападающий вновь остался в резерве. В довершение всех бед в последний момент из-за повреждения выпал из основы Юри Тилеманс. Зато вернулись в строй Кевин Де Брёйне и Жереми Доку.
Несмотря на это, подопечные Руди Гарсии изначально сели в оборону, отдав инициативу соперникам. Фактически они действовали по схеме с пятью защитниками, поскольку вглубь опускался и номинальный полузащитник Николас Раскин. «Красная фурия» контролировала мяч, но без особого продвижения вперёд. Лишь Ламин Ямаль привычно создавал остроту на правом краю.
Неудивительно, что именно он создал первый опасный момент, когда из полукружия штрафной совсем немного не попал в дальний угол. Однако бельгийцы постепенно набрались смелости и стали увереннее пересекать середину поля. Особенно активен слева был как раз Доку, который при любой возможности был готов убежать к чужим воротам.
Но после паузы на водопой давление фаворита всё же принесло свои плоды. И снова в центре внимания оказался Ямаль. Он отметился потрясающей проникающей передачей на Педро Порро и «отрезал» сразу двоих соперников. Затем последовал прострел в штрафную. Куртуа сложился и справился с ударом Дани Ольмо низом, но ничего не смог поделать с добиванием Фабиана Руиса.
Открыв счёт, испанцы поймали кураж. Ямаль и вовсе, казалось, получал удовольствие от происходящего на поле. Вскоре он заработал опасный штрафной и сам взялся исполнять его, однако соперников выручил Куртуа. Затем на своём фланге ушёл от опекуна, но низом совсем немного не попала в ближний угол.
Тем неожиданней оказался ответный мяч бельгийцев, забитый незадолго до перерыва. Фактически они воспользовались первым же шансом и застали врасплох расслабившихся испанцев. В итоге Тимоти Кастаню позволили спокойно выполнить подачу справа, а Шарлю Де Кетеларе — опередить Пау Кубарси и головой отправить мяч в сетку. Так бельгийцы прервали сухую серию действующих чемпионов континента.
После перерыва испанцы продолжили штурм. Не успели футболисты вернуться на поле, как Ямаль убежал на рандеву с Куртуа, воспользовавшись забросом Кубарси из глубины, но не сумел протолкнуть мяч в створ и вдобавок угодил в офсайд. Тибо был на высоте и в двух других эпизодах. Сначала Ламин крутил мяч в дальний угол с линии штрафной, но вратарь вытянулся и выручил своих. Затем Микель Оярсабаль с острого угла пробил низом в ближний, но Куртуа успел среагировать.
Луис де ла Фуэнте попытался освежить состав, бросив в бой Педри и Феррана Торреса. Руди Гарсия ответил тройной рокировкой, выпустив Йоакина Сейса, Акселя Витселя и Лукаку.
Однако сразу после паузы на водопой наставнику бельгийцев пришлось делать замену, которая не привиделась бы болельщикам команды даже в страшном сне. Великолепно игравший Куртуа вдруг захромал, сел на газон и показал, что ему требуется помощь. К сожалению, повреждение оказалось настолько серьёзным, что основного вратаря пришлось убирать. Тибо не сдерживал эмоций и буквально рыдал, словно предчувствуя печальную развязку. Вместо него на поле появился Сенне Ламменс, до того проведший лишь две встречи за сборную.
Произошедшее лишь ещё больше сплотило «красных дьяволов», которые образцово оборонялись и периодически сами проводили острые контратаки. Складывалось ощущение, что зрителей ждёт дополнительное время. Да и Ямаль явно подустал.
Однако испанцы снова доказали, что являются мастерами концовок. Победу им, как и в противостоянии с Португалией, принёс вышедший на замену Микель Мерино. Причём судьбоносную ошибку в этом эпизоде допустил именно Ламменс. Он не справился с дальним ударом Пау Кубарси и отбил мяч прямо перед собой, а Мерино оказался первым на добивании.
Хотя после такой развязки многие заговорили о везении «Красной фурии», её успех следует назвать абсолютно заслуженным. Неслучайно она владела инициативой на протяжении всего противостояния и нанесла 17 ударов, восемь из которых пришлись в створ. Для сравнения соперники записали себе в актив всего пять (два — в створ).