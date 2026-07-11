Вадефуль назвал текущий момент подходящим для переговоров по Украине

Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль сообщил, что считает настоящий момент наиболее подходящим для начала переговоров по урегулированию на Украине.
«Сейчас самое время сесть за стол переговоров. Я очень надеюсь, что такая возможность появится», — цитирует его РИА Новости.
Министр выступил за перемирие в качестве предварительного условия для старта переговорного процесса.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия исчерпала запас веры в желание Запада договариваться.
Лавров напомнил, что переговорные решения под гарантиями Запада достигались в 2014, 2015 и 2019 годах. При этом, как подчеркнул Лавров, сам же Запад нарушил эти гарантии.