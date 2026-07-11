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Вадефуль назвал текущий момент подходящим для переговоров по Украине

Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль сообщил, что считает настоящий момент наиболее подходящим для начала переговоров по урегулированию на Украине.

Источник: RT на русском

Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль сообщил, что считает настоящий момент наиболее подходящим для начала переговоров по урегулированию на Украине.

«Сейчас самое время сесть за стол переговоров. Я очень надеюсь, что такая возможность появится», — цитирует его РИА Новости.

Министр выступил за перемирие в качестве предварительного условия для старта переговорного процесса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия исчерпала запас веры в желание Запада договариваться.

Лавров напомнил, что переговорные решения под гарантиями Запада достигались в 2014, 2015 и 2019 годах. При этом, как подчеркнул Лавров, сам же Запад нарушил эти гарантии.

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