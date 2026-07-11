Эстония построит на границе с Россией военный городок на 200 человек

Власти Эстонии намерены построить в Нарве, расположенной у российской границы, первый военный городок. Как сообщил представитель Центра оборонных инвестиций Андо Воогма, реализация проекта пройдет в один этап: строительство планируется начать в конце текущего года, а завершить — летом 2028 года.
На первом этапе инфраструктура будет рассчитана на размещение 150 военнослужащих. В дальнейшем объект сможет принять до тысячи человек, хотя на постоянной основе в городке, как ожидается, будут находиться около 200 военных.
Согласно планам Генерального штаба Сил обороны Эстонии, в новом военном комплексе разместят подразделение 1-й пехотной бригады. Проект рассматривается как часть развития военной инфраструктуры страны в приграничном регионе.
Ранее российским правительством было принято решение о закрытии ряда погранпереходов, расположенных на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией.