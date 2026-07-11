Reuters: США исключили возможность сделки с Ираном без вывоза обогащенного урана

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация исключила возможность достижения окончательных договоренностей с Ираном, если Тегеран не согласится передать США свой запас обогащенного урана.
«Я просто хочу ясно дать понять, что, если мы не получим пыль (администрация США называет обогащенный уран “ядерной пылью” — прим. ТАСС), у нас не будет сделки с Ираном», — заявило должностное лицо США группе журналистов на брифинге. «У нас есть много вариантов», — добавил американский чиновник, слова которого привело агентство Reuters, имея в виду действия США в случае отказа Тегерана выполнить это требование.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем на швейцарском курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Однако в ночь с 7 на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что режим прекращения огня с Ираном более не действует, но процесс переговоров продолжается.