Apple обвинила OpenAI в хищении коммерческой тайны и подала иск в суд

Американская корпорация Apple обратилась в федеральный суд США с иском против OpenAI, её подразделения io Products и двух бывших сотрудников корпорации, обвинив их в незаконном присвоении коммерческих секретов. В компании утверждают, что конфиденциальные данные о разработке новых устройств оказались в распоряжении ответчиков после перехода сотрудников в OpenAI. Об этом говорится в исковом заявлении.