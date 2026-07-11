Марочко: ВС РФ почти полностью выбили ВСУ из Осыкова под Константиновкой

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Российские бойцы практически полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из Осыкова, расположенного на северо-западе от Константиновки в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Активно идут боевые действия в районе Алексеево-Дружковки. Из Осыкова практически полностью выбиты украинские боевики. Боевые действия по направлению Дружковки продолжаются», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что, освободив 3 июля Константиновку, военные РФ ведут бои за Осыково и Алексеево-Дружковку.