Спецслужбы Нидерландов обвинили хакеров из России во взломе IP-камер

Служба общей разведки и безопасности (AIVD) и Служба военной разведки и безопасности (MIVD) оповестили владельцев уязвимых устройств и призвали принять меры безопасности. Разведка назвала подобные атаки на IP-камеры системными. Они также фиксируются в других странах Евросоюза, а также на Украине.