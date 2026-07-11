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Сделки с Ираном не будет, если США не получат обогащенный уран, пишут СМИ

Reuters: сделка с Ираном не состоится, если США не получат обогащенный уран.

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Сделки между США и Ираном не будет, если Вашингтон не получит иранский обогащенный уран, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Ели мы не получим эту пыль, сделки с Ираном не будет», — цитирует агентство собеседника.

Президент США Дональд Трамп ранее объяснял, что под «ядерной пылью» подразумевает обогащенный уран.

Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.

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