Российский сенатор Константин Косачев заявил, что документы, которые будут способствовать завершению украинского конфликта, будут «написаны кровью и порохом».
«Документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения», — сказал он aif.ru.
Он отметил, что Украина с весны 2022 года упустила шанс на завершение конфликта с минимальными потерями.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что на фоне террористических действий украинской стороны сейчас трудно представить возможность переговоров.
Песков говорил, что Москва надеется на возобновление переговорного процесса по украинскому урегулированию, в котором сейчас образовалась пауза.