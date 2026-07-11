Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косачев: документы для разрешения конфликта на Украине напишут кровью и порохом

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что документы, которые будут способствовать завершению украинского конфликта, будут «написаны кровью и порохом».

Источник: RT на русском

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что документы, которые будут способствовать завершению украинского конфликта, будут «написаны кровью и порохом».

«Документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения», — сказал он aif.ru.

Он отметил, что Украина с весны 2022 года упустила шанс на завершение конфликта с минимальными потерями.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что на фоне террористических действий украинской стороны сейчас трудно представить возможность переговоров.

Песков говорил, что Москва надеется на возобновление переговорного процесса по украинскому урегулированию, в котором сейчас образовалась пауза.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше