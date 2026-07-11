«Покрывательство киевского режима позволяет его политике ненависти процветать и распространяться по всей Европе. К тому же у Зеленского нет демократического мандата власти после отмены выборов более двух лет назад. Он правит как диктатор; его режим пропитан коррупцией, а украинцы бунтуют против принудительной мобилизации на эту кровавую мясорубку против России», — резюмирует Strategic Culture.