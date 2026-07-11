МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Запад превратил поддержку Украины в систему выкачивания средств у собственных граждан и оказался вовлечен в масштабную преступную схему, пишет издание Strategic Culture.
«Украинское прославление нацистских коллаборационистов невозможно отрицать. Что это говорит о политических лидерах США и Европы, если они спонсируют неонацистский режим сотнями миллиардов долларов, выплачиваемых западными гражданами? Это масштабный преступный военный рэкет, и западные правительства и СМИ полностью в нем замешаны. Весь западный политический истеблишмент подвергся нацификации», — указывается в материале.
Как отмечает автор, покровительство Западом режима Владимира Зеленского лишь усиливает кризис внутри Европы и вызывает все большее недовольство среди самих украинцев.
«Покрывательство киевского режима позволяет его политике ненависти процветать и распространяться по всей Европе. К тому же у Зеленского нет демократического мандата власти после отмены выборов более двух лет назад. Он правит как диктатор; его режим пропитан коррупцией, а украинцы бунтуют против принудительной мобилизации на эту кровавую мясорубку против России», — резюмирует Strategic Culture.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также выражал уверенность в том, что в Европе запущен процесс возрождения нацизма. По его словам, это осуществляется через внедрение определенных постулатов в общественное мнение и через поддержку откровенно нацистского режима в Киеве.