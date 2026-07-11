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В Татарстане перевернулся автобус, в котором были 46 человек

В Татарстане перевернулся автобус, в котором были 46 человек, погибших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Татарстане междугородний автобус с 46 людьми, включая двоих детей, съехал в кювет и перевернулся, сообщило республиканское управление МЧС.

«В 01:25 11 июля поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на автодороге Кузайкино — Нурлат вблизи села Ибраево Каргали Черемшанского МР, в результате которого перевернулся междугородний автобус. В автобусе находились 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей», — говорится в публикации ведомства на платформе «Макс».

За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Дети не пострадали.

Раненых увезли в медсанчасть в Альметьевске.

Уточняется, что автобус следовал по маршруту из Самары в Набережные Челны. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

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