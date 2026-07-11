Лавров: Украина участвует во многих конфликтах против законных властей в Африке

Украинская сторона принимает участие в большом количестве конфликтов против законных властей в африканских государствах.
Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Бурунди.
«Украинцы в слишком большом количестве конфликтов на Африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Лавров заявил о привлечении украинских наёмников к вылазкам террористов в Африке.
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