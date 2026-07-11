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Посольство России во Франции прокомментировало теракт в Монако

Посольство России: жители Монако убедились в террористической сущности Киева.

ПАРИЖ, 11 июл — РИА Новости. Жители Монако и Франции после покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в княжестве смогли убедиться в террористической сущности киевского режима, заявили РИА Новости в российском посольстве в Париже.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Figaro отмечала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.

«Это первый подобный теракт в истории княжества. Причем, как выясняется, его следы ведут на Украину. Жители Монако и Франции, где этот взрыв также вызвал огромный резонанс, смогли убедиться в террористической сущности киевского режима», — заявили в дипмиссии.

Что касается властей стран ЕС, то, к сожалению, как отметили в посольстве, они предпочитают закрывать глаза на неудобную для них правду, когда речь идет о преступлениях спонсируемого ими Киева.

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