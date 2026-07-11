«Что подумают русские?» В Британии ответили на дерзкую выходку Каи Каллас

«Лидеры НАТО, ЕС и так называемой тройки готовят Европу к войне с Россией к 2030 году. Неспособная защититься от российских обычных баллистических и гиперзвуковых ракет, Европа потерпит быстрое поражение. И США не захотят воевать с Россией ради Европы. Думаю, в тот момент США скажут, что это не совсем то, чего они ожидали, что они не могут контролировать ступени эскалации, как считали раньше, и что они точно не хотят вступать в конфликт со страной, владеющей крупнейшим в мире ядерным арсеналом», — пояснил аналитик.