МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас доказывают, что Россия борется за свое существование, заявил коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми в эфире YouTube-канала.
«Россия на самом деле ведет конфликт с Украиной с оборонительными целями. Это экзистенциальная борьба за выживание страны. И есть веские основания считать, что речь действительно идет о выживании России. Ведь есть люди, вроде Каи Каллас, главы внешней политики Евросоюза, которые прямо заявляют, что Россию нужно разделить. И что, по-вашему, должны думать русские?» — отметил он.
При этом Джерми подчеркнул, что прямое военное противостояние с Москвой неминуемо приведет континент к катастрофе.
«Лидеры НАТО, ЕС и так называемой тройки готовят Европу к войне с Россией к 2030 году. Неспособная защититься от российских обычных баллистических и гиперзвуковых ракет, Европа потерпит быстрое поражение. И США не захотят воевать с Россией ради Европы. Думаю, в тот момент США скажут, что это не совсем то, чего они ожидали, что они не могут контролировать ступени эскалации, как считали раньше, и что они точно не хотят вступать в конфликт со страной, владеющей крупнейшим в мире ядерным арсеналом», — пояснил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.