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CBS: США хотели бы сами извлечь иранскую ядерную пыль

США предпочли бы самостоятельно извлечь обогащенный уран из Ирана, но рассматривают и другие варианты.

Источник: Аргументы и факты

США считают предпочтительным самостоятельно получить доступ к запасам обогащенного урана Ирана, однако рассматривают и альтернативные сценарии. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп пояснил, что, говоря о «ядерной пыли», он имел в виду остатки иранской ядерной программы, в том числе обогащенный уран. По данным источников телеканала, Вашингтон хотел бы извлечь эти материалы из подземных объектов.

В то же время американские чиновники утверждают, что при отказе Тегерана изменить свою позицию могут быть реализованы и другие варианты. Один из рассматриваемых сценариев предусматривает сохранение этих материалов под землей без их извлечения.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа добивается выделения $672 млн на ликвидацию запасов обогащенного урана в Иране и проведение инспекций на ядерных объектах республики.

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