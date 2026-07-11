CBS: США хотели бы сами извлечь иранскую ядерную пыль

Ранее президент США Дональд Трамп пояснил, что, говоря о «ядерной пыли», он имел в виду остатки иранской ядерной программы, в том числе обогащенный уран. По данным источников телеканала, Вашингтон хотел бы извлечь эти материалы из подземных объектов.
В то же время американские чиновники утверждают, что при отказе Тегерана изменить свою позицию могут быть реализованы и другие варианты. Один из рассматриваемых сценариев предусматривает сохранение этих материалов под землей без их извлечения.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа добивается выделения $672 млн на ликвидацию запасов обогащенного урана в Иране и проведение инспекций на ядерных объектах республики.