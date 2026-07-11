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Мадонна установила рекорд в чартах Британии с новым альбомом Confessions II

Американская певица Мадонна стала первой женщиной, альбомы которой добирались до первой строчки музыкальных хит-парадов Великобритании на протяжении 50 лет. О рекорде сообщила Official Charts Company.

Американская певица Мадонна стала первой женщиной, альбомы которой добирались до первой строчки музыкальных хит-парадов Великобритании на протяжении 50 лет. О рекорде сообщила Official Charts Company.

Британский чарт возглавил 15-й студийный альбом певицы Confessions II, релиз которого состоялся 3 июля. В топе британского хит-парада оказывались еще 12 пластинок Мадонны: три альбома — в 1980-х годах, три — в 1990-х, пять — в 2000-х и один — в 2010-х.

До этого удерживать лидерство в британских чартах на протяжении четырех десятилетий смогли Элвис Пресли, Элтон Джон, Кайли Миноуг и группа Queen. Единственным исполнителем, который, как и Мадонна, покорял вершину хит-парадов Великобритании на протяжении пяти десятилетий, до этого момента оставался Клифф Ричард.

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