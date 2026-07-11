Автобус съехал в кювет в Татарстане, трое пассажиров в тяжёлом состоянии

Пассажирский автобус съехал в кювет в Татарстане.
Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Инцидент произошёл 11 июля в 1:25 мск на автодороге Кузайкино — Нурлат вблизи села Ибраево Каргали.
«В автобусе находилось 46 человек… За медицинской помощью обратились 15 человек, из них три человека — в тяжёлом состоянии», — говорится в заявлении.
Ранее в ДТП в муниципальном округе Шатура Московской области погибла 17-летняя девушка.
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