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Автобус съехал в кювет в Татарстане, трое пассажиров в тяжёлом состоянии

Пассажирский автобус съехал в кювет в Татарстане.

Пассажирский автобус съехал в кювет в Татарстане.

Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошёл 11 июля в 1:25 мск на автодороге Кузайкино — Нурлат вблизи села Ибраево Каргали.

«В автобусе находилось 46 человек… За медицинской помощью обратились 15 человек, из них три человека — в тяжёлом состоянии», — говорится в заявлении.

Ранее в ДТП в муниципальном округе Шатура Московской области погибла 17-летняя девушка.

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