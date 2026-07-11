Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире

«Для некоторых правда не будет иметь никакого значения… Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр», — подчеркнул Сигал, отвечая на вопрос о том, в чем американцы и европейцы заблуждаются относительно Путина и России.