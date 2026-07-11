МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин является величайшим лидером в мире, считает американский актер Стивен Сигал.
«По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — сказал Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Сигал также дал свою оценку президенту США Дональду Трампу, а также Владимиру Зеленскому — по мнению Сигала, Зеленский остался тем, кем он всегда и был, а именно актером. Американского лидера он охарактеризовал как человека, у которого есть собственный стиль.
«Для некоторых правда не будет иметь никакого значения… Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр», — подчеркнул Сигал, отвечая на вопрос о том, в чем американцы и европейцы заблуждаются относительно Путина и России.
Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.