Бухгалтер Голубкова: в расчёт отпускных включают премии

Новое правило состоит в том, что теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, суммы повышения зарплаты в расчётном периоде. Но лишь те, которые установлены системой оплаты труда в организации. Если руководитель премирует сотрудника за рамками этих документов, на расчёт это не оказывает влияние.