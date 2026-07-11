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Бухгалтер Голубкова: в расчёт отпускных включают премии

Главный бухгалтер юридической группы «Яковлев и Партнёры» Екатерина Голубкова рассказала, кому стоит ожидать увеличения суммы отпускных.

Главный бухгалтер юридической группы «Яковлев и Партнёры» Екатерина Голубкова рассказала, кому стоит ожидать увеличения суммы отпускных.

Изменения, касающиеся расчёта отпускных, действуют с 1 сентября 2025 года.

«Как и раньше, отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое Положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников», — заявила эксперт агентству «Прайм».

Новое правило состоит в том, что теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, суммы повышения зарплаты в расчётном периоде. Но лишь те, которые установлены системой оплаты труда в организации. Если руководитель премирует сотрудника за рамками этих документов, на расчёт это не оказывает влияние.